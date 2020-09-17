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Бутылка воды со следами Новичка находилась в номере гостиницы в Томске - соратники Навального

15:12 17.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального утверждают, что бутылка воды со следами Новичка находилась в номере гостиницы в Томске.

После того, как Навальному стало плохо в самолете, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией вызвали адвоката и поднялись в номер, где жил политик. Они описали и упаковали все, что там нашли, в том числе бутылки с минеральной водой. Издание «Проект» пишет, что бутылку забрала Мария Певчих, она увезла ее в Берлин.

О том, что следы яда были обнаружены в том числе на бутылке, из которой пил Навальный, еще 4 сентября сообщало немецкое издание Der Spiegel.

Правительство Германии сообщило, что три независимых лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы Новичок. Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен и требуют, чтобы Германия поделилась информацией.  Эхо Москвы

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