Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство науки и высшего образования России утвердило новые правила приема студентов на обучение в высшие учебные заведения страны, которые вступят в силу с 2021-2022 учебного года. Об этом сообщается в четверг на сайте Минобрнауки.

"Минобрнауки России утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года. Основной акцент - на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам подача документов в электронной форме становится обязательным способом для вузов. В 2020 году данная возможность была определена особенностями приема в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день, добавили в Минобрнауки.

Также вводится возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Согласно новым правилам, вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Студенты смогут предоставить результат ЕГЭ, например, по физике или информатике по своему усмотрению.

Новый порядок предусматривает, что вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Кроме того, учебные заведения смогут сами устанавливать максимальное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе.

Правила также упрощают процедуру зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной. Вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков. Кроме того, вся информация о приеме будет размещаться вузами на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября, предшествующего году приема.