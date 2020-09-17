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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ 15% для доходов более 5 млн рублей

16:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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