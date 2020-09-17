Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ 15% для доходов более 5 млн рублей
16:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
НОВОСТИ
- 16:12 17.09.2020
- Сейм Латвии поддержал концепцию запрета на георгиевскую ленточку
- 15:32 17.09.2020
- Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году
- 15:12 17.09.2020
- Бутылка воды со следами Новичка находилась в номере гостиницы в Томске - соратники Навального
- 15:00 17.09.2020
- Европарламент не признал Лукашенко, потребовал санкций против Белоруссии и ряда граждан РФ
- 14:32 17.09.2020
- Возможность размещения обитаемой базы человека на спутнике Юпитера исключили в РАН
- 14:12 17.09.2020
- Кремль негативно относится к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским - Песков
- 14:00 17.09.2020
- Европарламент предложил институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России
- 13:53 17.09.2020
- В Севастополе погиб известный священник РПЦ и поклонник Сталина Александр Шумский
- 13:32 17.09.2020
- Основным получателем микрозаймов в РФ стала молодежь
- 13:20 17.09.2020
- Космонавт рассказал о совете от Гагарина после полета в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать