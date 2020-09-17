0
0
0
НОВОСТИ

Сейм Латвии поддержал концепцию запрета на георгиевскую ленточку

16:12 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг принципиально поддержал введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Сейм в среду, 17 сентября, концептуально поддержал поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и к закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на использование во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов георгиевских ленточек", - указывает пресс-служба. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, Сейм должен ее принять еще в двух чтениях, после чего утвердить решение предстоит президенту Латвии.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 17.09.2020
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ 15% для доходов более 5 млн рублей
0
54
15:32 17.09.2020
Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы в 2021-2022 учебном году
0
104
15:12 17.09.2020
Бутылка воды со следами Новичка находилась в номере гостиницы в Томске - соратники Навального
0
161
15:00 17.09.2020
Европарламент не признал Лукашенко, потребовал санкций против Белоруссии и ряда граждан РФ
0
158
14:32 17.09.2020
Возможность размещения обитаемой базы человека на спутнике Юпитера исключили в РАН
0
210
14:12 17.09.2020
Кремль негативно относится к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским - Песков
0
215
14:00 17.09.2020
Европарламент предложил институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России
0
276
13:53 17.09.2020
В Севастополе погиб известный священник РПЦ и поклонник Сталина Александр Шумский
0
306
13:32 17.09.2020
Основным получателем микрозаймов в РФ стала молодежь
0
224
13:20 17.09.2020
Космонавт рассказал о совете от Гагарина после полета в космос
0
320

Возврат к списку