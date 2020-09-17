Сейм Латвии поддержал концепцию запрета на георгиевскую ленточку

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг принципиально поддержал введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Сейм в среду, 17 сентября, концептуально поддержал поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и к закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на использование во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов георгиевских ленточек", - указывает пресс-служба. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, Сейм должен ее принять еще в двух чтениях, после чего утвердить решение предстоит президенту Латвии.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.