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В ресторане в центре Киева прогремел взрыв, как минимум двое пострадали - телеканал

17:40 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в ресторане в историческом центре Киева, как минимум два человека пострадали. Об этом в четверг сообщил телеканал "Украина-24".

"Несколько минут назад стало известно о взрыве в ресторане на Андреевском спуске (улица в центральной части Киева - прим. ТАСС)", - сказала ведущая канала, добавив, что "два человека пострадали".

В пресс-службе полиции Киева корр. ТАСС не смогли предоставить подробности происшествия, отметив, что "группа реагирования только что выехала на место".

Телеканал показал в эфире видео с местности вблизи ресторана, на котором видно, что на месте происшествия уже находятся кареты скорой помощи, несколько пожарных машин и полиция.

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