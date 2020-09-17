В ресторане в центре Киева прогремел взрыв, как минимум двое пострадали - телеканал
17:40 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел в ресторане в историческом центре Киева, как минимум два человека пострадали. Об этом в четверг сообщил телеканал "Украина-24".
"Несколько минут назад стало известно о взрыве в ресторане на Андреевском спуске (улица в центральной части Киева - прим. ТАСС)", - сказала ведущая канала, добавив, что "два человека пострадали".
В пресс-службе полиции Киева корр. ТАСС не смогли предоставить подробности происшествия, отметив, что "группа реагирования только что выехала на место".
Телеканал показал в эфире видео с местности вблизи ресторана, на котором видно, что на месте происшествия уже находятся кареты скорой помощи, несколько пожарных машин и полиция.
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