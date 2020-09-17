Россия предлагает другим странам вакцину от COVID-19 без политических условий
18:35 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предлагает другим странам вакцину от коронавируса, не делая при этом преференций отдельным государствам и не увязывая распространение лекарства с политическими вопросами. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия-24" заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Российская сторона, предлагая эту вакцину [от коронавируса], делает это совершенно открыто, без каких- либо преференций или ограничений по странам и без каких- либо политических или экономических увязок", - сказал Чижов.
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