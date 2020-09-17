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Поправки Мизулиной в Семейный кодекс не прошли Комитет ГД по безопасности

18:50 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, выступающий соисполнителем по законопроекту сенатора Елены Мизулиной о поправках в Семейный кодекс, не поддержал инициативу.

"Комитет отмечает, что в законопроекте содержатся положения, не отвечающие интересам несовершеннолетних, реализация которых может привести к ухудшению их правового положения в связи с уменьшением возможности защиты, а также внутренние противоречия, что требует серьезной доработки. В этой связи комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает данный законопроект", - говорится в заключении комитета, имеющемся в распоряжении агентства.

Законодательная инициатива сенатора Мизулиной, направленная на укрепление института семьи, в числе прочего запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол, предусматривает изъятие детей из семьи только в судебном порядке при наличии вины со стороны родителей.

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