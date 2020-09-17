Андрей Воробьев: Каждую неделю мы начинаем с разбора обращений в «Доброделе»

18:39

Иллюстрация пресс-службы правительства

Московской области

1,7 млн проблем жителей Подмосковья решены через портал «Добродел». Сервис работает уже 5 лет, всего за это время было получено более 3,7 млн сообщений.

Портал создан по поручению губернатора Андрея Воробьёва, чтобы жители области могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты. Зарегистрироваться можно на сайте «Добродел» dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS.

Чтобы сообщить о проблеме, нужно перейти в раздел «Сообщения». Затем:

- выбрать категорию и городской округ;

- описать суть проблемы;

- прикрепить фотографии;

- выбрать точное местоположение на карте;

- нажать кнопку «Создать сообщение».

Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу – житель получает отчет о проделанной работе.

Внимательная и качественная работа с обращениями жителей является приоритетом власти. «Каждую неделю мы начинаем с разбора ситуаций в муниципалитетах. Житель имеет возможность обратиться с просьбой, предложением на соответствующий адрес, самый популярный – «Добродел», – отметил Андрей Воробьёв. – Как известно, жизнь состоит из деталей и мелочей. Дорогостоящие, ресурсные просьбы и предложения требуют времени и денег. Но абсолютное большинство, а именно 8 из 10 жалоб – это то, что наша команда также должна решать посредством внимательного отношения и чуткости к жителям».

Всего на «Доброделе» предложено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.

«Добродел» не только дает возможность сообщить о проблемах, но и позволяет жителям принимать активное участие в создании более комфортной среды c помощью голосований и опросов. В 2020 году на портале проведено 12 голосований и 64 опроса, в которых приняли участие более 580 тыс. человек. Наибольшее количество голосов было отдано за включения дорог в план ремонта и строительства новых линий освещения на дорогах, установки новых детских игровых площадок и выбор наполнения общественных территорий. Также в этом году было запущено «Инициативное бюджетирование» — пользователи предложили более 600 проектов и оставили 95 тыс. голосов за наиболее значимые инициативы.