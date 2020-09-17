0
0
84
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Каждую неделю мы начинаем с разбора обращений в «Доброделе»

18:39 17.09.2020

tmp-cam-1100490724.jpg
Иллюстрация пресс-службы правительства
Московской области
1,7 млн проблем жителей Подмосковья решены через портал «Добродел». Сервис работает уже 5 лет, всего за это время было получено более 3,7 млн сообщений.

Портал создан по поручению губернатора Андрея Воробьёва, чтобы жители области могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты. Зарегистрироваться можно на сайте «Добродел» dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS.

Чтобы сообщить о проблеме, нужно перейти в раздел «Сообщения». Затем:

- выбрать категорию и городской округ;

- описать суть проблемы;

- прикрепить фотографии;

- выбрать точное местоположение на карте;

- нажать кнопку «Создать сообщение».

Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу – житель получает отчет о проделанной работе.

Внимательная и качественная работа с обращениями жителей является приоритетом власти. «Каждую неделю мы начинаем с разбора ситуаций в муниципалитетах. Житель имеет возможность обратиться с просьбой, предложением на соответствующий адрес, самый популярный – «Добродел», – отметил Андрей Воробьёв. – Как известно, жизнь состоит из деталей и мелочей. Дорогостоящие, ресурсные просьбы и предложения требуют времени и денег. Но абсолютное большинство, а именно 8 из 10 жалоб – это то, что наша команда также должна решать посредством внимательного отношения и чуткости к жителям».

Всего на «Доброделе» предложено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.

«Добродел» не только дает возможность сообщить о проблемах, но и позволяет жителям принимать активное участие в создании более комфортной среды c помощью голосований и опросов. В 2020 году на портале проведено 12 голосований и 64 опроса, в которых приняли участие более 580 тыс. человек. Наибольшее количество голосов было отдано за включения дорог в план ремонта и строительства новых линий освещения на дорогах, установки новых детских игровых площадок и выбор наполнения общественных территорий. Также в этом году было запущено «Инициативное бюджетирование» — пользователи предложили более 600 проектов и оставили 95 тыс. голосов за наиболее значимые инициативы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 17.09.2020
Лавров: Убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся
0
26
19:12 17.09.2020
Отопление в Москве могут включить раньше срока
0
32
18:50 17.09.2020
Поправки Мизулиной в Семейный кодекс не прошли Комитет ГД по безопасности
0
79
18:35 17.09.2020
Россия предлагает другим странам вакцину от COVID-19 без политических условий
0
117
18:33 17.09.2020
На Горьковском автозаводе открылась лаборатория диагностики COVID-19
0
108
18:30 17.09.2020
Мэр Москвы предложил руководителям компаний продлить режим "удаленки", по возможности
0
119
17:40 17.09.2020
В ресторане в центре Киева прогремел взрыв, как минимум двое пострадали - телеканал
0
185
17:12 17.09.2020
Памфилова отреагировала на предложение отменить трехдневное голосование
0
227
17:00 17.09.2020
Бюджет нацпроекта "Образование" сократят на 14,2 млрд руб. - материалы к проекту бюджета
0
241
16:32 17.09.2020
В клинике Дюссельдорфа пациентка умерла из-за хакерской атаки на учреждение
0
274

Возврат к списку