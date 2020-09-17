Отопление в Москве могут включить раньше срока
19:12 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг о планах в этом году начать отопительный сезон в столице раньше, не дожидаясь наступления стандартного понижения среднесуточной температуры воздуха. По его словам, такое решение было принято, чтобы жители столицы меньше простужались.
"Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24". - Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году".
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