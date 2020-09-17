Лавров: Убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Россией и Грузией наладятся, в Тбилиси уже появляются политики, выступающие за восстановление взаимодействия с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

"Убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся. Мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие партии в правящих элитах. Убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов, - сказал Лавров. - Провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены".

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас граждане Грузии могут легко получить визу в РФ в секции российских интересов в Тбилиси, причем перечень случаев для выдачи визы был расширен.