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НОВОСТИ

Нынешняя цена на нефть соответствует ситуации на рынке - Новак

20:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущие котировки нефти полностью соответствует ситуации на рынке, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке, с учетом того, что спрос еще не восстановился в полном объеме", - сказал он.

"Мы считаем, что спрос [на нефть в мире] может быть восстановлен во II квартале 2021 года в полном объеме".

При этом Новак добавил, что в последнее время Минэнерго РФ отмечает предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.

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