Россия не станет ни арестовывать авиадиспетчеров, ни выдавать их Польше

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арест по требованию Польши или выдача этой стране российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году, невозможны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации на своих страничках в соцсетях.

"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны", - подчеркнул Медведев, комментируя соответствующие требования польской стороны по делу о крушении самолета президента республики Леха Качиньского.