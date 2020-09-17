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НОВОСТИ

Россия не станет ни арестовывать авиадиспетчеров, ни выдавать их Польше

20:10 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арест по требованию Польши или выдача этой стране российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году, невозможны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации на своих страничках в соцсетях.

"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны", - подчеркнул Медведев, комментируя соответствующие требования польской стороны по делу о крушении самолета президента республики Леха Качиньского.

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