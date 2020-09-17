Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой

21:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной, заявил в четверг глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе "Минск-арена". Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения", - сказал Лукашенко.