Белоруссия закрывает границы с Польшей и Литвой
21:06 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей, а также усилить границу с Украиной, заявил в четверг глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе "Минск-арена". Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну".
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения", - сказал Лукашенко.
НОВОСТИ
- 20:30 17.09.2020
- Лукашенко поклялся, что фальсификаций на выборах не было
- 20:10 17.09.2020
- Россия не станет ни арестовывать авиадиспетчеров, ни выдавать их Польше
- 20:00 17.09.2020
- Нынешняя цена на нефть соответствует ситуации на рынке - Новак
- 19:49 17.09.2020
- Перечисленный Пригожиным миллион испугал «Шарите»
- 19:30 17.09.2020
- Андрея Пивоварова полиция задержала сразу после отбытия 14-дневного ареста
- 19:15 17.09.2020
- Лавров: Убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся
- 19:12 17.09.2020
- Отопление в Москве могут включить раньше срока
- 18:50 17.09.2020
- Поправки Мизулиной в Семейный кодекс не прошли Комитет ГД по безопасности
- 18:39 17.09.2020
- Андрей Воробьев: Каждую неделю мы начинаем с разбора обращений в «Доброделе»
- 18:35 17.09.2020
- Россия предлагает другим странам вакцину от COVID-19 без политических условий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать