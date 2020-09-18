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Закрывая границы, Лукашенко превращает Белоруссию в КНДР - Оппозиция

22:45 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко полагает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, объявивший ранее о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной, стремится превратить республику в КНДР. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телеканалу "Дождь".

"Фактически это действие (заявление о закрытии границ - прим. ТАСС) направлено на то, чтобы превратить Белоруссию в Северную Корею, - считает он. - Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти". По словам Латушко, "сигналом" для выводов о подобных намерениях являются действия властей в отношении участников акций протеста в Белоруссии.

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