Россия потребовала у Вашингтона объяснить репортаж NBC

09:00 Источник: Газета.Ru

Посольство России в Вашингтоне обеспокоено репортажом NBC, где упоминается американская поддержка «украинским подразделениям» в Крыму. Ведомство опубликовало заявление в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что репортаж утверждает, что США поддерживает терроризм в третьих странах и конкретно в России.

«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан», — говорится в заявлении.

NBC News упоминало об «украинских подразделениях в Крыму», говоря о якобы сговоре России и талибов (организация запрещена в России) об убийстве солдат США. Телеканал утверждал, это якобы стало «возмездием» США за поддержку «украинских подразделений в Крыму». Газета.Ru