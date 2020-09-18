Россия потребовала у Вашингтона объяснить репортаж NBC
09:00 18.09.2020 Источник: Газета.Ru
Посольство России в Вашингтоне обеспокоено репортажом NBC, где упоминается американская поддержка «украинским подразделениям» в Крыму. Ведомство опубликовало заявление в Facebook.
Дипломаты подчеркнули, что репортаж утверждает, что США поддерживает терроризм в третьих странах и конкретно в России.
«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан», — говорится в заявлении.
NBC News упоминало об «украинских подразделениях в Крыму», говоря о якобы сговоре России и талибов (организация запрещена в России) об убийстве солдат США. Телеканал утверждал, это якобы стало «возмездием» США за поддержку «украинских подразделений в Крыму». Газета.Ru
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