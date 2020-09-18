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Правительство РФ направит направят свыше ₽5 млрд на реконструкцию Белого дома

09:05 18.09.2020 Источник: РБК

Правительство планирует направить в 2022-23 годах почти 2 млрд руб. из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной. Об увеличении бюджетного финансирования на такую сумму говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.

На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд руб., на 2023-й — 799,1 млн руб. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается. Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб.  РБК


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