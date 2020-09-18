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НОВОСТИ

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн

09:20 18.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило, по данным Университета Джонса Хопкинса, 30 млн.

Число жертв Ковид-19 на сегодняшний день превышает 943 200. Больше всего случаев заражения — 6 664 — зафиксировано в США. Далее следуют Индия и Бразилия. Эхо Москвы

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