Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн
09:20 18.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило, по данным Университета Джонса Хопкинса, 30 млн.
Число жертв Ковид-19 на сегодняшний день превышает 943 200. Больше всего случаев заражения — 6 664 — зафиксировано в США. Далее следуют Индия и Бразилия. Эхо Москвы
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