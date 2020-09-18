Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником

10:32 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия выступает для Америки в роли противника. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN. «Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — заявил демократ.

Он добавил, что Москву «постигнет расплата», если ее предполагаемые вмешательство в американские выборы будет доказано. «Я не имею в виду войну, но они заплатят за это цену, это будет экономическая цена», — пояснил Байден. По словам демократа, Россия не желала бы видеть его на посту президента США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Газета.Ru