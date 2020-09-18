Джозеф Байден заявил, что считает Россию противником
10:32 18.09.2020 Источник: Газета.Ru
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия выступает для Америки в роли противника. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN. «Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — заявил демократ.
Он добавил, что Москву «постигнет расплата», если ее предполагаемые вмешательство в американские выборы будет доказано. «Я не имею в виду войну, но они заплатят за это цену, это будет экономическая цена», — пояснил Байден. По словам демократа, Россия не желала бы видеть его на посту президента США.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Газета.Ru
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