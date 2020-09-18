Пираты запугивают семьи захваченных моряков из Крыма, угрожая убить пленников - омбудсмен
15:00 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пираты, захватившие в Экваториальной Гвинее моряков из Крыма и Севастополя, позвонили семьям и пригрозили убить пленников, если не получат выкуп, сообщил ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Павел Буцай.
По данным омбудсмена, в плену у пиратов находятся несколько жителей Крыма и Севастополя, которые были захвачены в мае с разных судов в районе Экваториальной Гвинеи.
"Действительно, пираты сами связались с женой одного из моряков, угрожали убийством. Очень сложно говорить об адекватности людей, о том, насколько они осознают свои слова и действия, - есть свидетельства, что представители таких группировок нередко находятся под действием наркотических средств", - сказал Буцай.
Он отметил, что такие угрозы пираты используют как дежурный прием запугивания. "Такие у них методы. В 2008 году мой сын полтора месяца пробыл в плену у сомалийских пиратов, и нам звонили также несколько раз: четыре раза "уводили на расстрел", но потом был внесен выкуп, сын благополучно вернулся домой", - поделился собеседник агентства.
Он добавил, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в курсе ситуации, омбудсмен и ее аппарат также стремятся помочь в ее благополучном разрешении.
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