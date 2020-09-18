Хафтар объявил о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти - ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о возобновлении добычи и экспорта нефти на подконтрольных ЛНА территориях в Ливии. Его заявления в пятницу приводит телеканал "Аль-Джазира".

"Мы приняли решение возобновить добычу и экспорт нефти. При этом мы стремимся не допустить использования доходов [от нефтяной отрасли] для финансирования терроризма", - заявил Хафтар.

Комментируя попытки мирного урегулирования ливийского конфликта, командующий ЛНА подчеркнул, что все инициативы в этом направлении не увенчались успехом. "Все инициативы, которые выдвигаются время от времени под лозунгом урегулирования ливийского кризиса, провалились и лишь способствуют затягиванию конфликта", - отметил он.