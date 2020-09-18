Российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооружение РФ превосходит зарубежные аналоги, а по ряду характеристик продукция российских оружейников уникальна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Военно- промышленной комиссии.

Глава государства отметил успехи отечественных оружейников, которые "производят действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги".

"А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно", - заметил Путин.