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НОВОСТИ

Российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире - Путин

15:32 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооружение РФ превосходит зарубежные аналоги, а по ряду характеристик продукция российских оружейников уникальна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Военно- промышленной комиссии.

Глава государства отметил успехи отечественных оружейников, которые "производят действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги".

"А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно", - заметил Путин.

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