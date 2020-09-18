Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года - Reuters
16:12 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии в 2016 году. Как сообщает в пятницу агентство Рейтер, об этом заявила адвокат Ассанжа в лондонском суде Дженнифер Робинсон.
По ее словам, предложение было выдвинуто бывшим членом Палаты представителей Конгресса США Даной Рорабакером и неким помощником Чарльзом Джонсоном, который имел связи с предвыборным штабом Трампа. "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования", - сказала Робинсон.
В феврале газета "Гардиан" утверждала, что Ассанжу через Рорабакера было предложено помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а также публикации служебной переписки по электронной почте ее функционеров. Белый дом назвал публикацию ложью, Рорабакер также отверг ее.
НОВОСТИ
- 16:32 18.09.2020
- В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat
- 16:08 18.09.2020
- Андрей Воробьев: «Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи»
- 16:00 18.09.2020
- На юге Турции в аварию попал автобус с российскими туристами - генконсульство РФ в Анталье
- 15:32 18.09.2020
- Российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире - Путин
- 15:12 18.09.2020
- Хафтар объявил о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти - ТВ
- 15:00 18.09.2020
- Пираты запугивают семьи захваченных моряков из Крыма, угрожая убить пленников - омбудсмен
- 14:32 18.09.2020
- Сенатор Калашников раскритиковал слова Решетникова о недооцененности рубля
- 14:12 18.09.2020
- Подозреваемый в убийстве 2 девочек в Рыбинске признался в совершении преступления
- 14:00 18.09.2020
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% после четырех раундов ее снижения
- 13:32 18.09.2020
- В ЕС потребовали освобождения крымских татар, осужденных в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать