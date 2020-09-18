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Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года - Reuters

16:12 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии в 2016 году. Как сообщает в пятницу агентство Рейтер, об этом заявила адвокат Ассанжа в лондонском суде Дженнифер Робинсон.

По ее словам, предложение было выдвинуто бывшим членом Палаты представителей Конгресса США Даной Рорабакером и неким помощником Чарльзом Джонсоном, который имел связи с предвыборным штабом Трампа. "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабакером, состояло в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования", - сказала Робинсон.

В феврале газета "Гардиан" утверждала, что Ассанжу через Рорабакера было предложено помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а также публикации служебной переписки по электронной почте ее функционеров. Белый дом назвал публикацию ложью, Рорабакер также отверг ее.

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