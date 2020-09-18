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НОВОСТИ

Адвокат Пашаев лишен статуса сроком на 1 год - глава Адвокатской палаты Северной Осетии

17:00 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил статуса бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева сроком на один год. Об этом сообщил журналистам президент Адвокатской палаты Марк Гаглоев.

"Неутешительное для Пашаева решение. На один год он лишен статуса по решению совета", - сказал Гаглоев.

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