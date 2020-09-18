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11 россиян пострадали в ДТП с автобусами на юге Турции - генконсульство РФ

17:12 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 11 граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристических автобусов в районе Аланьи на юге Турции. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"В районе 13:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) в районе Авсаллар между Аланьей и Манавгатом произошло ДТП с участием российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением. Транспортное средство завалилось на бок, пострадали 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи. У одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных более легкие травмы", - сказал собеседник агентства.

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