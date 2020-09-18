11 россиян пострадали в ДТП с автобусами на юге Турции - генконсульство РФ
17:12 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 11 граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристических автобусов в районе Аланьи на юге Турции. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"В районе 13:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) в районе Авсаллар между Аланьей и Манавгатом произошло ДТП с участием российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением. Транспортное средство завалилось на бок, пострадали 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи. У одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных более легкие травмы", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 18:25 18.09.2020
- На территорию резиденции посла США в Москве прорвался неизвестный -посольство
- 18:15 18.09.2020
- Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель
- 17:40 18.09.2020
- Стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 трлн рублей
- 17:15 18.09.2020
- Андрей Воробьев и Роман Павлюченко подарили детдомовцам билеты на футбол
- 17:00 18.09.2020
- Адвокат Пашаев лишен статуса сроком на 1 год - глава Адвокатской палаты Северной Осетии
- 16:32 18.09.2020
- В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat
- 16:12 18.09.2020
- Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года - Reuters
- 16:08 18.09.2020
- Андрей Воробьев: «Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи»
- 16:00 18.09.2020
- На юге Турции в аварию попал автобус с российскими туристами - генконсульство РФ в Анталье
- 15:32 18.09.2020
- Российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать