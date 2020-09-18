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НОВОСТИ

Андрей Воробьев и Роман Павлюченко подарили детдомовцам билеты на футбол

17:15 18.09.2020

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Фото Константина Семенца
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и футболист Роман Павлюченко подарили ребятам из детдома «Доверие» сертификат на матч Премьер-лиги Химки – Спартак. 

Сейчас в учреждении, расположенном в городском округе Щелково, проживает 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они имеют ограниченные возможности здоровья, поэтому занятия ведутся по адаптированным программам. Свободное время посвящают творчеству, кулинарии и спорту. Особенно любят футбол - на областном турнире по футболу «Кубок доброты» команда заняла II место.

«Все кто хотят, поедете на матч - организованно, на автобусе», - сказал за чаепитием Андрей Воробьёв. 

Роман Павлюченко пообещал ребятам провести совместную тренировку: «Они такие молодцы! Договорились, что поиграем с ними в футбол, и еще суши будем делать».

Андрей Воробьёв и Роман Павлюченко вместе с ребятами приняли участие в традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево». На территории детдома высадили клены сорта Кримсон Сентри с пурпурными листьями. 

«Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой акции. Это очень доброе, запоминающееся событие, - сказал Андрей Воробьёв. - Огромное количество жителей Подмосковья и столицы, молодые ребята со своими друзьями сажают деревья. Сегодня мы тоже приобщились, посадили свое дерево». 

Сейчас в Московской области воспитывается 16,6 тыс. детей-сирот, 94% - в приемных семьях и 304 ребенка живут в детдомах. Все сироты, у которых нет жилья, получают его по достижении 18-летнего возраста. Для подготовки к взрослой жизни действует программа «Адаптивная квартира».

«Благодаря этому проекту дети могут потренироваться жить самостоятельно в отдельной квартире, - рассказала директор детского дома «Доверие» Светлана Кручинина. – Также наши ребята получают стипендию губернатора - 6 тыс рублей ежемесячно. При поддержке правительства Московской области отремонтировали 2 спортплощадки и вошли в программу «Доступная среда».

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