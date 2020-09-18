0
0
0
НОВОСТИ

По факту отравления детей хлором в бассейне в Петербурге возбудили уголовное дело

21:15 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где восемь детей отравились парами хлора, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным СК, детей направили в больницу после проведения занятий в бассейне на улице Ярослава Гашека. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, всего на занятии присутствовали 12 детей, отравление получили восемь. Угрозы жизни детей, которых доставили в больницу, нет.

Ранее на городской станции скорой помощи ТАСС сообщили, что восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне. Пятеро детей были направлены в больницу, еще троих врачи осмотрели на месте. Как сообщили журналистам в комитете по здравоохранению Петербурга, среди доставленных в больницу детей четверо в возрасте 7-8 лет, еще один подросток в возрасте 15 лет.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга по факту инцидента начала проверку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:15 18.09.2020
В пробах водопроводной воды Москвы коронавирус не выявлен - Роспотребнадзор
0
118
19:25 18.09.2020
В отношении представителей европейских структур и отдельных стран Минск введет санкции
0
210
19:15 18.09.2020
К концу года американская компания произведет около 20 млн доз вакцины от коронавируса
0
207
18:25 18.09.2020
На территорию резиденции посла США в Москве прорвался неизвестный -посольство
0
261
18:15 18.09.2020
Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель
0
278
17:40 18.09.2020
Стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 трлн рублей
0
289
17:15 18.09.2020
Андрей Воробьев и Роман Павлюченко подарили детдомовцам билеты на футбол
0
281
17:12 18.09.2020
11 россиян пострадали в ДТП с автобусами на юге Турции - генконсульство РФ
0
306
17:00 18.09.2020
Адвокат Пашаев лишен статуса сроком на 1 год - глава Адвокатской палаты Северной Осетии
0
284
16:32 18.09.2020
В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat
0
303

Возврат к списку