По факту отравления детей хлором в бассейне в Петербурге возбудили уголовное дело

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где восемь детей отравились парами хлора, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным СК, детей направили в больницу после проведения занятий в бассейне на улице Ярослава Гашека. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, всего на занятии присутствовали 12 детей, отравление получили восемь. Угрозы жизни детей, которых доставили в больницу, нет.

Ранее на городской станции скорой помощи ТАСС сообщили, что восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне. Пятеро детей были направлены в больницу, еще троих врачи осмотрели на месте. Как сообщили журналистам в комитете по здравоохранению Петербурга, среди доставленных в больницу детей четверо в возрасте 7-8 лет, еще один подросток в возрасте 15 лет.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга по факту инцидента начала проверку.