По факту отравления детей хлором в бассейне в Петербурге возбудили уголовное дело
21:15 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где восемь детей отравились парами хлора, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.
По данным СК, детей направили в больницу после проведения занятий в бассейне на улице Ярослава Гашека. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, всего на занятии присутствовали 12 детей, отравление получили восемь. Угрозы жизни детей, которых доставили в больницу, нет.
Ранее на городской станции скорой помощи ТАСС сообщили, что восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне. Пятеро детей были направлены в больницу, еще троих врачи осмотрели на месте. Как сообщили журналистам в комитете по здравоохранению Петербурга, среди доставленных в больницу детей четверо в возрасте 7-8 лет, еще один подросток в возрасте 15 лет.
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга по факту инцидента начала проверку.
НОВОСТИ
- 20:15 18.09.2020
- В пробах водопроводной воды Москвы коронавирус не выявлен - Роспотребнадзор
- 19:25 18.09.2020
- В отношении представителей европейских структур и отдельных стран Минск введет санкции
- 19:15 18.09.2020
- К концу года американская компания произведет около 20 млн доз вакцины от коронавируса
- 18:25 18.09.2020
- На территорию резиденции посла США в Москве прорвался неизвестный -посольство
- 18:15 18.09.2020
- Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель
- 17:40 18.09.2020
- Стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 трлн рублей
- 17:15 18.09.2020
- Андрей Воробьев и Роман Павлюченко подарили детдомовцам билеты на футбол
- 17:12 18.09.2020
- 11 россиян пострадали в ДТП с автобусами на юге Турции - генконсульство РФ
- 17:00 18.09.2020
- Адвокат Пашаев лишен статуса сроком на 1 год - глава Адвокатской палаты Северной Осетии
- 16:32 18.09.2020
- В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать