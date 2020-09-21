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НОВОСТИ

Пособия для безработных с детьми предложили продлить бессрочно

09:05 21.09.2020 Источник: Известия

Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Уточняется, что речь только о несовершеннолетних, а надбавка должна быть пропорциональна количеству малышей в семье.

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза. В правительстве предложения пока не комментируют, но, по расчетам экспертов, инициатива может обойтись бюджету в 25–27 млрд рублей в месяц.  Известия

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