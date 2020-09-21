Пособия для безработных с детьми предложили продлить бессрочно
09:05 21.09.2020 Источник: Известия
Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза. В правительстве предложения пока не комментируют, но, по расчетам экспертов, инициатива может обойтись бюджету в 25–27 млрд рублей в месяц. Известия
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