В России стартовали военные учения «Кавказ — 2020»
09:20 21.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Военные учения «Кавказ — 2020» стартовали в России. В общей сложности в них участвуют около 80 тыс. военнослужащих. Маневры продлятся до субботы. Основные действия будут проходить на полигонах Южного военного округа, в том числе на Черном и Каспийском морях. Ранее от участия в них отказались Азербайджан и Индия. В Баку причину отказа не называли. А Нью-Дели, как писала индийская пресса, изменил планы из-за того, что маневрах участвуют Китай и Пакистан, с которыми у Индии напряженные отношения. Эхо Москвы
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