Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
09:32 21.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причина в порывистом ветре, сказано в сообщении Гидрометцентра. Предупреждение действует с 9 утра до 21:00. «Жёлтый» уровень используется, когда метеорологические условия считаются потенциально опасными для жителей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в сентября в европейской части страны осадков будет немного.
По его словам, весь сентябрь должен быть теплее климатической нормы. Говорит Москва
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