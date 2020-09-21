Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причина в порывистом ветре, сказано в сообщении Гидрометцентра. Предупреждение действует с 9 утра до 21:00. «Жёлтый» уровень используется, когда метеорологические условия считаются потенциально опасными для жителей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в сентября в европейской части страны осадков будет немного.

По его словам, весь сентябрь должен быть теплее климатической нормы. Говорит Москва