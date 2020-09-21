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НОВОСТИ

Очередные учения по устойчивости и безопасности Рунета не состоялись

10:00 21.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Министерство информационных технологий сообщает, что не состоялись учения по устойчивости и безопасности Рунета, которые были намечены на воскресенье. В пресс-службе ведомства отмечают, что это связано с необходимостью доработки проекта «Информационная безопасность». Ранее планировалось, что в этом году состоится четыре этапа учений на отработку разных видов угроз.  Эхо Москвы

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