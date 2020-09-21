Экс-министр Украины рассказал о "тварях", уничтожающих нацию
10:20 21.09.2020 Источник: Известия
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране грозит катастрофой для граждан и что ответственность за это лежит на «тварях» в лице киевской власти.
По его словам, в стране работают только восемь венерологических диспансеров. Кроме того, Червоненко выразил обеспокоенность в связи с лечением больных туберкулезом.
«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат», — сказал он в эфире телеканала «112» в воскресенье, 20 сентября.
Червоненко также обратил внимание на проблемы в психиатрии. По его словам, статистика по суицидам на Украине не идет ни в какое сравнение с коронавирусом. Из-за нехватки госфинансирования огромное количество психически нездоровых людей проходят лечения амбулаторно, а не под присмотром специалистов, что опасно для других граждан.
«Но эти твари, они за деньги продадут нацию», — сказал экс-чиновник.
Евгений Червоненко занимал пост министра транспорта и связи Украины с февраля по сентябрь 2005 года. Известия
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