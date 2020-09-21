В России за сутки выявили 6 196 случаев заражения коронавирусом
11:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 196, до 1 109 595. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. По его данным, в относительном выражении суточный прирост второй день подряд держится на уровне 0,6%.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 616 за сутки, всего выздоровели 911 973 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 71 против 79 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 489 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.
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