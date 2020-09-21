РФ не соглашалась с подключением КНР к переговорам по стратегической стабильности - МИД
13:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не соглашалась с США о необходимости подключения Китая к переговорам по стратегической стабильности, это преднамеренное искажение российской позиции. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя высказывания специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
"Не менее странно, что Биллингсли в своих комментариях подает так, будто бы Россия согласилась с США о необходимости подключения Китая к переговорам по этой сфере. Это просто преднамеренное искажение нашей позиции", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
"Но мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов, чтобы "подтянуть" Китай к таким переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам", - указал Рябков.
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