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Законопроект о всероссийской реновации не предполагает принудительного переселения - сенатор Мельниченко

13:05 21.09.2020 Источник: Интерфакс

Законопроект о реновации жилого фонда в регионах России не предусматривает принудительного изъятия жилья и переселения граждан, сообщил "Интерфаксу" член Совета Федерации Олег Мельниченко, участвовавший в разработке инициативы.

"Как пишут СМИ, этого закон не подразумевает. У нас берут закон, выдергивают элемент и вокруг него начинают обсуждение. На самом деле законопроект предусматривает общественные слушания и обсуждения в отношении документации комплексного развития территории. Важный момент, что в программу будут включены только те дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддерживают такое решение", - сказал Мельниченко.

Он добавил, что для выхода из программы реновации будет достаточно более одной трети собственников.

"Если люди почувствовали, что ошиблись, они смогут выйти из программы. Поэтому там самый широкий набор всех опций по учёту общественного мнения", - отметил сенатор.

По его словам, если дом вошёл в программу, и решение принято двумя третями жителей, дом будет расселен.

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