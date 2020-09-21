На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 2,5 млрд рублей

13:20 Источник: Интерфакс

36 регионов России получат свыше 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей, соответствующее распоряжение подписано правительством РФ.

"Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего или последующих детей. Соответствующе распоряжение подписано", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил, что свыше 2,5 млрд рублей на эти цели дополнительно получат 36 субъектов РФ. "С учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 млрд рублей", - сказал премьер.

Мишустин также сообщил, что подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на создание дополнительных мест в детских садах. "А именно на создание дополнительных мест для самых маленьких детей - от полутора до трех лет. Свыше 700 млн рублей получат республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольские края, Челябинская область", - сказал глава правительства.