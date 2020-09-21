Поддержка ЕС оппозиции в Минске "не может считаться вмешательством", полагает Боррель
13:32 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Евросоюзом оппозиции, гражданского общества и прав белорусов на свободные выборы "не может считаться вмешательством во внутренние дела этой страны", полагает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил в понедельник после неформального завтрака с экс- кандидатом на пост президента страны Светланой Тихановской с участием ряда заинтересованных в этой встрече главы МИД ЕС. Завтрак предшествовал плановому заседанию Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
"Мы будем поддерживать гражданское общество и независимые СМИ. Я хочу подчеркнуть, что мы будем поддерживать право народа на свободные и справедливые выборы, и это не может рассматриваться, как вмешательство в дела этой страны, поскольку демократия и права человека являются основой самоидентификации Евросоюза", - сказал Боррель. Он не привел дополнительных пояснений, каким образом убеждения Евросоюза связаны с вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
По его словам, ситуация в Ливии и отношения ЕС со странами Африки станут двумя другими ключевыми пунктами дискуссии на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Ранее Еврокомиссия объявила, что направит Белоруссии дополнительные 53 млн евро в связи с обострением ситуации в этой стране. Ряд восточноевропейских стран ЕС также направляют средства на поддержку белорусской оппозиции в двустороннем формате, в частности, глава МИД Румынии Богдан Ауреску напомнил, что Румыния уже перевела 100 тыс. евро через Европейский фонд поддержки демократии.
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