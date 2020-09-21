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На Красноярском алюминиевом заводе прошла автоночь

13:55 21.09.2020

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Фото пресс-службы КрАЗа
Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) продолжает развитие промышленного туризма в Красноярске. Предприятие впервые провело новый формат посещения заводской площадки красноярцами, которые предпочитают интересно и с пользой проводить пятничный вечер, - "Автоночь на КрАЗе". 12 легковых автомобилей и 35 их пассажиров проехали по ночным кразовским улицам и корпусам.

Туристы получили возможность сделать снимки льющегося металла, узнали о технологии производства алюминия и сплавов из него, которые широко используются в автопроме, авиастроении, электронике, космической отрасли. Кроме того, они получили ответы на экологические вопросы - как работают газоочистные установки, что такое онлайн-мониторинг выбросов и где посмотреть результаты анализов воздуха, которые ежедневно проводит лаборатория КрАЗа. Посетители завода провели замеры воздуха при помощи экспресс-газоанализатора ГАНК.

За 3 часа посещения КрАЗа красноярцы проехали более 6 км. Завершилось автопутешествие просмотром под открытым небом исторической кинохроники о работе завода.

"Впервые экскурсии на КрАЗ для всех желающих мы начали проводить летом 2019 года, - рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. - Мы получили широкий отклик и увидели, что интерес к предприятию высокий, а желающих попасть к нам на производство очень много. В 2020 году из-за пандемии экскурсии на завод были приостановлены. На третьем этапе снятия ограничений было решено провести экскурсию на автомобилях. Это новый формат, который позволил соблюсти социальную дистанцию между гостями. Гости проехали через рамку дезинфектора и увидели другие меры, действующие на заводе для защиты здоровья работников".

Ежегодно Красноярский алюминиевый завод посещают более 500 человек - организованные группы школьников, студентов, общественных активистов, волонтеров, а также журналисты, блогеры и фотографы. Во время экскурсии можно пройти весь путь производства "крылатого металла": от электролизера до склада готовой продукции, откуда слитки в железнодорожных контейнерах направляются конечному потребителю. В октябре КрАЗ планирует провести экскурсию в формате "Инспекторро", предложив красноярцам стать на время народными инспекторами и лично проверить все природоохранные мероприятия завода.

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