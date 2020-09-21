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Центр приема мигрантов на итальянской Лампедузе перегружен почти в пять раз

14:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мигрантов, находящихся в центре приема на итальянском острове Лампедуза, превысило тысячу человек при максимальной вместимости, рассчитанной на 192 места. Об этом в понедельник сообщило агентство АНСА.

По его данным, за минувшие сутки до острова добрались не менее 26 лодок с мигрантами, что является, по словам властей, рекордным показателем. Речь идет о выходцах из Туниса, Ливии и стран Африки к югу от Сахары. Центр временного приема переполнен, власти не успевают переправлять прибывших в другие приемные центры.

С июля 2019 по август этого года поток прибывающих по морю в Италию мигрантов увеличился почти на 150% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, когда в результате запрета на заход в итальянские порты судов с мигрантами на борту удалось практически пресечь их поток. Как отметили в МВД, в этом году большинство мигрантов самостоятельно добираются до Лампедузы на небольших лодках из Туниса и Ливии.

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