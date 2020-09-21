Центр приема мигрантов на итальянской Лампедузе перегружен почти в пять раз
14:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число мигрантов, находящихся в центре приема на итальянском острове Лампедуза, превысило тысячу человек при максимальной вместимости, рассчитанной на 192 места. Об этом в понедельник сообщило агентство АНСА.
По его данным, за минувшие сутки до острова добрались не менее 26 лодок с мигрантами, что является, по словам властей, рекордным показателем. Речь идет о выходцах из Туниса, Ливии и стран Африки к югу от Сахары. Центр временного приема переполнен, власти не успевают переправлять прибывших в другие приемные центры.
С июля 2019 по август этого года поток прибывающих по морю в Италию мигрантов увеличился почти на 150% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, когда в результате запрета на заход в итальянские порты судов с мигрантами на борту удалось практически пресечь их поток. Как отметили в МВД, в этом году большинство мигрантов самостоятельно добираются до Лампедузы на небольших лодках из Туниса и Ливии.
НОВОСТИ
- 14:32 21.09.2020
- Алексей Навальный требует вернуть ему вещдок - одежду, в которой был 20 августа
- 14:12 21.09.2020
- На западе Франции из-за двух кенгуру сбился график движения поездов
- 13:55 21.09.2020
- На Красноярском алюминиевом заводе прошла автоночь
- 13:32 21.09.2020
- Поддержка ЕС оппозиции в Минске "не может считаться вмешательством", полагает Боррель
- 13:20 21.09.2020
- На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 2,5 млрд рублей
- 13:18 21.09.2020
- МКБ запустил ипотечный скоринг – решение принимают всего за минуту
- 13:05 21.09.2020
- Законопроект о всероссийской реновации не предполагает принудительного переселения - сенатор Мельниченко
- 13:00 21.09.2020
- РФ не соглашалась с подключением КНР к переговорам по стратегической стабильности - МИД
- 12:57 21.09.2020
- Изменения в налоговом законодательстве помогут правительству наполнить бюджет
- 12:32 21.09.2020
- Согласно независимой экспертизе, раны Марцинкевичу нанес кто-то другой, утверждает адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать