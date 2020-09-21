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На западе Франции из-за двух кенгуру сбился график движения поездов

14:12 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление двух кенгуру рядом с железной дорогой на западе Франции привело к серьезному сбою в графике движения поездов. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета "Паризьен" со ссылкой на сведения, полученные от Национального общества железных дорог (SNCF).

Инцидент произошел этим утром на одной из железнодорожных линий, ведущих к городу Нанту. Неожиданное появление в районе города Бельвиль-сюр-Ви экзотических для Франции животных вынудило машинистов значительно снизить скорость поездов, чтобы избежать гибели кенгуру. Это привело к значительному опозданию составов по всему маршруту.

В настоящее время сотрудники местной жандармерии ведут усиленный поиск кенгуру. Откуда они появились в этом регионе, пока не известно. По предварительной информации, они могли сбежать из зоопарка. По мнению экспертов, с которыми проконсультировалась "Паризьен", поймать находящееся на воле кенгуру весьма сложно.

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