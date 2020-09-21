Алексей Навальный требует вернуть ему вещдок - одежду, в которой был 20 августа
14:32 21.09.2020 Источник: Интерфакс
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что следы отравляющего вещества "Новичок" были обнаружены на его теле, поэтому потребовал вернуть одежду, в которой он был госпитализирован в Омске, чтобы использовать ее как вещественное доказательство.
"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику", - написал Навальный на своем сайте.
По его словам, перед тем как разрешить увезти его в Германию, с него сняли всю одежду. "С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок", - заявил Навальный.
"Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", - пишет оппозиционер.
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