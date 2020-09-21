Почти половина россиян считают необходимым освоение профессий будущего - Роструд
15:32 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 46% опрошенных россиян уверены, что необходимо как можно быстрее учиться профессиям будущего, при этом 49% респондентов сообщили, что будут ориентироваться на оплату труда при выборе профессии будущего. Таковы результаты опроса портала Роструда "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Почти половина россиян (46%) уверены, что нужно как можно быстрее учиться, получать диплом по профессии будущего и занимать свободную нишу на рынке труда. В свою очередь 18% из числа опрошенных россиян убеждены, что спешить не стоит и нужно подождать, пока профессия будущего станет профессией настоящего, и лишь тогда приступать к ее изучению", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что при выборе профессии будущего почти каждый второй (49%) респондент сообщил, что будет ориентироваться на высокую оплату труда. "Четверть опрошенных (25%) - на свободный график работы, а для каждого шестого (15%) важна перспектива карьерного роста", - добавили в Роструде.
Больше трети (38%) опрошенных уже в ближайшее время планируют освоить еще одну специальность. Каждый пятый собирается обучиться нескольким профессиям будущего, а 35% респондентов сообщили, что профессию менять не будут, но планируют освоить новые навыки по своему направлению деятельности.
"Стоит отметить, что, по мнению 29% россиян, в первую очередь автоматизируется профессия продавца. На втором месте - страховые и турагенты. Так ответили 24% респондентов. 16% опрошенных убеждены, что автоматизация затронет и профессию учителя. Водители, охранники, уборщики и грузчики завершили список профессий, которые, по мнению участников опроса, автоматизируются в ближайшее время", - подчеркнули в Роструде.
Опрос проводился в августе 2020 года на портале Роструда "Работа в России". В опросе приняли участие 70 тыс. человек из всех регионов страны "Работа в России" - федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию.
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