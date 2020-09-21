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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годы, если понадобится

16:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты в Белоруссии не будут ослабевать, они могут продолжаться недели, месяцы или даже годы. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.

По ее словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что "протесты будут постепенно ослабевать". "Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы, если будет надо", - утверждала она.

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