Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего" Навального
16:12 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд РФ в понедельник ликвидировал партию "Россия будущего", основателем которой является блогер Алексей Навальный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил требования Минюста РФ о ликвидации политической партии "Россия будущего", - сообщили в пресс- службе.
Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего", так как такое же название уже используется другой политической организацией.
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