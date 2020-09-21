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НОВОСТИ

Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего" Навального

16:12 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ в понедельник ликвидировал партию "Россия будущего", основателем которой является блогер Алексей Навальный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил требования Минюста РФ о ликвидации политической партии "Россия будущего", - сообщили в пресс- службе.

Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего", так как такое же название уже используется другой политической организацией.

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