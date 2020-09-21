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Вблизи Каира археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов

16:32 21.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов неподалеку от Каира. Они находились в одной из древнеегипетских гробниц. Возраст находок превышает 2500 лет, передает британский сайт ВВС. Ученые называют это открытие крупнейшим в египтологии. Местность, где найдены саркофаги, по данным специалистов, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Эхо Москвы

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