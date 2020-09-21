Люди во всем мире больше всего боятся глобального потепления и бедности - исследование ООН

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди во всем мире боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов. Об этом говорится в исследовании "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна", результаты которого были представлены в понедельник.

"Большинство респондентов во всех регионах наиболее обеспокоены изменениями климата. Они назвали неспособность остановить климатический кризис и разрушение окружающей среды самым большим из среднесрочных и долгосрочных страхов", - говорится в докладе. Согласно ему, 49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.

Помимо климата, люди боятся ухудшения ситуации с бедностью, коррупцией, безработицей и конфликтов. Ухудшения ситуации с коррупцией ожидает 41% опрошенных. При этом 87% респондентов уверены, что "международное сотрудничество играет ключевую роль для преодоления названных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией".

В своем выступлении на торжественном заседании Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал "обязанностью стран - участников выполнить чаяния людей". "Люди боятся изменений климата, бедности, неравенства, коррупции, систематического расизма и гендерной дискриминации, - отметил он. - И они видят в ООН средство движения мира к лучшему. Они рассчитывают на нас".

"На государствах - участниках лежит обязанность поддерживать ООН и снабжать ее необходимыми средствами для изменений к лучшему", - заключил генсек.

В кратких "одноминутных" опросах приняли участие более 1 млн человек со всего мира. Помимо этого, с 50 тыс. человек из 50 стран были проведены более детальные опросы, также ООН организовала более тысячи диалогов с представителями 82 стран, а в 70 государствах организация осуществила анализ социальных сетей и СМИ. От России в опросах участвовали 6 793 человека.