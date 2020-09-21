0
0
127
НОВОСТИ

Люди во всем мире больше всего боятся глобального потепления и бедности - исследование ООН

17:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди во всем мире боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов. Об этом говорится в исследовании "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна", результаты которого были представлены в понедельник.

"Большинство респондентов во всех регионах наиболее обеспокоены изменениями климата. Они назвали неспособность остановить климатический кризис и разрушение окружающей среды самым большим из среднесрочных и долгосрочных страхов", - говорится в докладе. Согласно ему, 49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.

Помимо климата, люди боятся ухудшения ситуации с бедностью, коррупцией, безработицей и конфликтов. Ухудшения ситуации с коррупцией ожидает 41% опрошенных. При этом 87% респондентов уверены, что "международное сотрудничество играет ключевую роль для преодоления названных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией".

В своем выступлении на торжественном заседании Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал "обязанностью стран - участников выполнить чаяния людей". "Люди боятся изменений климата, бедности, неравенства, коррупции, систематического расизма и гендерной дискриминации, - отметил он. - И они видят в ООН средство движения мира к лучшему. Они рассчитывают на нас".

"На государствах - участниках лежит обязанность поддерживать ООН и снабжать ее необходимыми средствами для изменений к лучшему", - заключил генсек.

В кратких "одноминутных" опросах приняли участие более 1 млн человек со всего мира. Помимо этого, с 50 тыс. человек из 50 стран были проведены более детальные опросы, также ООН организовала более тысячи диалогов с представителями 82 стран, а в 70 государствах организация осуществила анализ социальных сетей и СМИ. От России в опросах участвовали 6 793 человека.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:00 21.09.2020
Большинство россиян считают, что опасность распространения коронавируса не исчезла - опрос
0
0
17:32 21.09.2020
В "Роскосмосе" сообщили, что спутник, который во вторник сойдет с орбиты, не представляет опасности для людей
0
80
17:12 21.09.2020
В Госдуме предложили создать реестр нянь
0
118
16:32 21.09.2020
Вблизи Каира археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов
0
188
16:12 21.09.2020
Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего" Навального
0
238
16:00 21.09.2020
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годы, если понадобится
0
224
15:32 21.09.2020
Почти половина россиян считают необходимым освоение профессий будущего - Роструд
0
258
15:12 21.09.2020
Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется - Попова
0
265
15:00 21.09.2020
Число поступающих в колледжи вырастет до 1,2 млн в этом учебном году - Голикова
0
278
14:55 21.09.2020
В Подмосковье начнут включать отопление в жилых домах
0
302

Возврат к списку