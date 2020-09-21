Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии из-за Кипра
18:40 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека. Решение по-прежнему блокирует Кипр, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море, сообщил корр. ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал он.
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