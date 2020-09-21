Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами - Белый дом

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об американских санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая перед журналистами.

"Сегодня президент [Трамп] принял решительные меры по ограничению доступа Ирана к ядерным технологиям, технологиям [производства] баллистических ракет и обычным вооружениям", - отметил О'Брайен, говоря о подписанном Трампом указе.