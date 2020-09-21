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Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу

20:40 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Указ о внесении изменений в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии военно- политическую (политическую) работу", - говорится в указе.

Ранее глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков.

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