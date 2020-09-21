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Лидер Южной Кореи на ГА ООН выдвинул план по преодолению последствий пандемии

22:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил план из трех пунктов по преодолению последствий пандемии. Свое видение решения проблемы южнокорейский лидер изложил в понедельник в своем видеообращении, транслировавшемся на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации.

В первую очередь, подчеркнул Мун Чжэ Ин, необходимо гарантировать всем равноправный доступ к вакцинам и лекарственным препаратам. "За счет глобального финансирования необходимо обеспечить закупки достаточного количества доз вакцин для международных организаций для того, чтоб ими могли воспользоваться развивающиеся страны", - отметил президент.

Он напомнил, что в Южной Корее находится штаб-квартира Международного института вакцин, и правительство страны будет "активно поддерживать разные мероприятия, направленные на разработку и распространение по доступным ценам вакцин для развивающихся стран".

Вторым пунктом Мун Чжэ Ин назвал восстановление многосторонности в международном порядке и обеспечение экономического восстановления. "На экстренном саммите лидеров стран Группы двадцати в формате видеоконференции Республика Корея призвала участников не закрываться полностью от мира, обеспечив свободу трансграничного передвижения людей, включая представителей бизнеса. Южная Корея будет активно развивать взаимовыгодное международное сотрудничество под эгидой ООН", - отметил южнокорейский лидер.

Заключительный пункт плана Мун Чжэ Ина предполагает путь "зеленого восстановления" после пандемии. "Когда человеческая деятельность приостановилась [из-за пандемии], мы вновь смогли увидеть голубое небо и задумались о том, как люди и природа могут сосуществовать", - отметил президент. Он выразил надежду, что больше стран захочет примкнуть к глобальному движению "Нового зеленого курса", который направлен на решение проблемы изменения климата и экономического неравенства.

"Надеюсь на значительный прогресс по этому вопросу на саммите партнерства ради "зеленого развития" и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдет в Южной Корее в следующем году", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

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