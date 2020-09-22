Приморские студенты аграрных специальностей будут обучаться в Республике Беларусь - власти

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты старших курсов и преподаватели сельскохозяйственных направлений из Приморского края будут обучаться в учебных заведениях Республики Беларусь. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья, к соответствующей договоренности пришли губернатор края Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко.

"Развивать агропромышленный комплекс Приморья будут с учетом богатого опыта белорусов в этой отрасли. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Крупко <...>. В ходе встречи стороны договорись об обучении студентов старших курсов, преподавателей из Приморья в аграрных учебных заведениях Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Приморья, на рынке региона должна быть представлена высококачественная местная и белорусская продукция, которая пользуется спросом у населения. Для этого будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции из Республики Беларусь.