Приморские студенты аграрных специальностей будут обучаться в Республике Беларусь - власти
07:10 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Студенты старших курсов и преподаватели сельскохозяйственных направлений из Приморского края будут обучаться в учебных заведениях Республики Беларусь. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья, к соответствующей договоренности пришли губернатор края Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко.
"Развивать агропромышленный комплекс Приморья будут с учетом богатого опыта белорусов в этой отрасли. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Крупко <...>. В ходе встречи стороны договорись об обучении студентов старших курсов, преподавателей из Приморья в аграрных учебных заведениях Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Как отметил глава Приморья, на рынке региона должна быть представлена высококачественная местная и белорусская продукция, которая пользуется спросом у населения. Для этого будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции из Республики Беларусь.
НОВОСТИ
- 07:30 22.09.2020
- Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН
- 07:20 22.09.2020
- В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона - источник
- 07:00 22.09.2020
- После землетрясения без электричества остались 360 домов в Слюдянке в Иркутской области
- 23:43 21.09.2020
- "Роснефть" за пять лет перечислила в бюджет 17 триллионов рублей
- 22:40 21.09.2020
- Помпео заявил, что США отреагируют на инцидент с Навальным, когда будут известны все факты
- 22:00 21.09.2020
- Лидер Южной Кореи на ГА ООН выдвинул план по преодолению последствий пандемии
- 21:20 21.09.2020
- Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов - СМИ
- 20:40 21.09.2020
- Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
- 20:00 21.09.2020
- В Госдуме потребовали проверить цену на препарат от коронавируса
- 19:20 21.09.2020
- Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами - Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать